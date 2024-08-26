Силы обороны отразили более 40 атак на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

За прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Наибольшая активность российских оккупантов наблюдается на Покровском направлении.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 26 августа. Российские войска продолжают активные атаки, в том числе нанесли два ракетных удара с применением четырех ракет, 88 авиаударов, среди которых сбросили 142 управляемых авиабомба (КАБ), и совершили 4335 обстрелов, из них 121 — из реактивных систем залпового огня.

Самые интенсивные авиаудары были нанесены в районах населенных пунктов Свеса, Дружба, Первомайское, Степановка, Эсмань, Студенок, Яструбино, Казачья Лопань, Григоровка, Часов Яр, Торецк, Александрополь, Новогродовка, Галицыновка, Украинское, Анновка, Угледар.

Украинская авиация и артиллерия активно противодействовали вражеским атакам. В течение суток было нанесено восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника, четыре удара по средствам ПВО, три по ракетным и артиллерийским системам. Кроме того, украинские защитники поразили станцию радиоэлектронной борьбы "Житель".

На Харьковском направлении российские войска совершили четыре атаки в районах Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении украинские силы отразили 15 штурмов возле Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

На Лиманском направлении враг провел 21 атаку, сосредоточив усилия в районе Невского, где совершил девять штурмов.

На Северском направлении украинские военные отражали семь атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 13 раз в районах Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещиевки, в том числе наиболее интенсивно возле Временного Яра.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил семь атак неподалеку от Нелиповки и Торецкая.

На Покровском направлении украинские защитники отразили 42 штурмовых действия в сторону Сухой Балки, Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Калинового, Мариновки и Новогродовки. Почти половина атак была сосредоточена на последнем из этих населенных пунктов, который также получил два удара неуправляемыми авиаракетами.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 20 атак в районах Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки.

На Времивском направлении враг совершил 10 штурмов вблизи Водяного, Константиновки и Угледара.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях вчера не зафиксированы активные наступательные действия оккупантов.

На Приднепровском направлении российские войска совершили две атаки на украинские позиции, однако понесли значительные потери и отступили. Оккупанты также бомбили район Токаревки пятью управляемыми авиабомбами.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской областью россияне активно используют управляемые авиабомбы по украинским населенным пунктам. Некоторые из этих бомб взрываются и на территории Курской области России, где идет операция украинских войск.

Украинские силы продолжают истощать боевой потенциал противника, нанося ощутимые удары как на передовой, так и в тылу. За прошедшие сутки украинские воины нанесли значительные потери российским захватчикам. Всего враг потерял 1140 человек, а также четыре танка, 17 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 39 БпЛА, 80 автомобилей и 13 единиц специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ВСУ за прошедшую неделю отменили около 8330 оккупантов. Также за это время защитники уничтожили почти 1,5 тысяч единиц оружия и военной техники войск РФ.

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