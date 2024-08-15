Силы обороны поразили важный объект оккупантов: на фронте в течение суток произошло 165 боевых столкновений – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 165 боевых столкновений. Силы обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и пункту управления противника, а также поразили четыре артиллерийские системы, средство ПВО, склад боеприпасов и еще один важный объект оккупантов.

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Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 08:00 15 августа. В то же время противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, а также 58 авиаударов, в том числе сбросил 71 КАБ. Кроме этого, совершил 4365 обстрелов, из них 135 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

– Липцы, Казачья Лопань, Купянск, Золочев Харьковской области;

– Твердохлебово, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Михайловка, Гродовка, Александрополь, Воздвиженка, Калиновое, Водяное, Урожайное, Новодонецкое Донецкой области;

– Лобковое в Запорожье.

Ситуация на фронте по направлениям

Харьковское направление. Произошли четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок.

Купянское направление. За сутки произошло девять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и Берестового.

Лиманское направление. Враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Невского, Тернов и Макеевки.

Северское направление. Украинские защитники отражали 25 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Выемки.

Краматорское направление. Оккупанты атаковали пять раз возле Часова Яра и Андреевки.

Торецкое направление. Враг, при поддержке авиации, совершил 24 атаки в районах Северного, Нелиповки, Железного, Нью-Йорка и Торецкого.

Покровское направление. Защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Гродовка, Орловка, Николаевка, Желанне, Нудное, Яснобродовка и Птиче. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Кураховское направление. Силы обороны отразили восемь атак возле Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

Времевское направление. Противник совершил семь штурмов наших позиций неподалеку от Водяного и Угледара.

Ореховское направление. Оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Новоданиловки – всего провели три штурма.

Приднепровское направление. Российские захватчики атаковали наши позиции семь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что оккупанты продолжают атаковать вдоль всей линии фронта на востоке Украины. В ходе штурмов враг привлекает пехоту и бронетехнику в попытке прорвать оборону украинских войск. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении.

– Украинские защитники на Харьковском направлении фронта уничтожили очередной наблюдательный пункт оккупантов. Вражеское здание взлетело на воздух в районе Волчанска.

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