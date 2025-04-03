Силы обороны придерживаются энергетического перемирия: в Генштабе ответили на обвинения РФ
Вооруженные силы Украины продолжают соблюдать условия "энергетического перемирия", несмотря на распространение ложных обвинений со стороны России. Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию, что якобы Украина атаковала энергетические объекты в России и на оккупированных территориях.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба. "Информационные ресурсы противника продуцируют фейки о поражении Украиной энергетических объектов в российской федерации и на оккупированных ею территориях. В частности, МИД РФ подготовил очередную псевдосводку о надуманных ударах по ряду российских нефте-, газо- и электропредприятий", – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркивают, что украинские военные строго соблюдают международные соглашения и не наносят удары по энергетическим объектам, а огневые атаки направлены исключительно на военные цели российской оккупационной армии.
Со своей стороны, российская армия нарушает эти договоренности, неоднократно атакуя энергетические объекты Украины. В частности, в конце марта Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.
"Дипломатическое ведомство страны-агрессора традиционно распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы переложить на Украину собственную вину за срыв мирного урегулирования и продолжить захватническую войну против нашего государства", - добавили в пресс-службе.
Вечером 2 апреля в течение 40 минут 14 "Шахедов" атаковали Харьков: удары пришлись по пяти локациям в Киевском районе города, повреждения получил жилищный фонд и транспортная инфраструктура. Также враг нанес дроновый удар по Дергачам (предварительно, пострадал человек) и Черкасской Лозовой, где вспыхнул пожар.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 апреля Россия впервые с начала 2025 года не применяла "Шахеды" против Украины. Перед этим в последний раз ночь без атак дронов-камикадзе фиксировали 14 октября 2024 года.
Но уже в ночь на 2 апреля агрессор возобновил дроновые атаки, запустив по Украине 74 беспилотника разных типов. из них силы ПВО сбили 41 ударный БПЛА, 20 имитационных были локационно утрачены. В результате атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Одесщина.
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