Силы обороны принимают меры по недопущению прорыва врага: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Общее количество боевых столкновений по всем направлениям фронта с начала суток возросло до 88. Российские войска продолжают активные наступательные действия, применяя авиацию и артиллерию на востоке и юге Украины.

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Наиболее интенсивные бои продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 среды, 20 ноября.

Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Яблоновка, Сидоровка, Александрия, Большая Писаревка, Волфин Сумской области; Лемищине Харьковской области; Леоновка Черниговской области.

По имеющейся информации в настоящее время Россия нанесла 9 авиаударов по территории Курской области РФ, применив 15 КАБ.

Отмечается, что Силы обороны Украины успешно сдерживают врага и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны.

В частности, на Покровском направлении враг совершил 15 атак на позиции украинских войск в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутый Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Григоровка и Пушкино, все они были отбиты.

На Кураховском направлении украинские войска остановили 12 боеприкосновений в районах Бересток, Заря, Солнцовка, Максимилиановка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. Девять штурмов врага были сорваны, еще три боя продолжаются.

На Харьковском направлении наши силы отразили две атаки россиян в районах Волчанска и Старицы. Вблизи Купянска наши воины остановили пять штурмов врага.

На Лиманском направлении враг активизировал атаки в районах Чернещины, Заречного и Тернов, с начала суток на этом направлении произошло уже шесть боеприкосновений.

Значительную активность враг проявляет и на Краматорском направлении, где при поддержке бомбардировочной авиации противник сбросил четыре КАБ на позиции украинских войск в районе Красного.

На Торецком направлении противник при поддержке авиации четыре раза тщетно атаковал позиции наших войск в районе населенного пункта Торецк. Также враг сбросил две авиабомбы в районе Константиновки.

На Времивском направлении россияне попытались провести 20 штурмов вблизи Трудового, Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки и Новодаровки. Лишь четыре из них продолжаются на данный момент.

В то же время на Ореховском, Гуляйпольском и Северском направлениях враг не предпринимал активных наступательных действий.

В Приднепровском направлении украинские войска отражали три атаки российских сил, успешно сдерживая продвижение врага.

Напомним, накануне, 19 ноября, Силы обороны нанесли удар по составам БК в российском Карачеве Брянской области. Ночью местные жители видели зарево, слышали взрывы и детонацию.

Впоследствии стало известно, что, нанося этот удар, Украина впервые применила дальнобойные ATACMS для атаки по территории России.