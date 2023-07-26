Силы обороны продолжали наступление на трех участках фронта и смогли продвинуться вперед – ISW

За прошедшие сутки, 25 июля, Силы обороны Украины продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях фронта: Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. Войскам удалось продвинуться вперед на 750 метров в направлении Старомайорского в Донецкой области и на некоторое расстояние западнее Орехова на Запорожье.

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Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), ссылаясь на данные украинских и российских источников. Там отметили, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что темпы гибели российских войск в восемь раз выше, чем украинские, в районе Бахмута, и в 5,3 раза – на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Отмечается также, что министерство обороны России сообщило, что российские части Восточной группировки войск отразили четыре нападения украинцев в районе Старомайорского. В то же время, один из российских военных блогеров утверждал, что небольшая украинская пехотная группа провела штурм северной окраины этого населенного пункта.

Кроме того, по сообщениям российских источников, оккупанты отражали атаки украинских войск в районе н. п. Приютное (16 км юго-западнее Великой Новоселки) и Урожайное (9 км южнее Великой Новоселки).

Также, по данным ISW, украинские силы продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области и 25 июля совершили незначительное продвижение к западу от Орехова. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска отступили на неустановленные заранее подготовленные рубежи обороны в этом районе.

"ISW ранее оценивала, что украинские контрнаступательные операции направлены на создание асимметричного градиента истощения, сохраняющего украинский личный состав за счет более медленного темпа территориального завоевания, при постепенном истощении российской живой силы и техники", – подчеркнули аналитики.

Напомним: министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что контрнаступление Сил обороны Украины на фронте для освобождения захваченных Россией территорий хоть продвигается и медленно, однако идет по плану. На продвижение украинских военных влияют многие факторы, в частности количество боеприпасов, артиллерийских снарядов и систем, а также комплексов ПВО.

Он отметил, что командиры видят ситуацию на поле боя и быстро реагируют на новые события и добавил, что для Украины главное – сохранить жизнь военных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Telegram-канал "Досье Шпиона" сообщил, что оккупанты на Запорожском направлении столкнулись с рядом проблем. Перед ними замаячил реальный "снарядный голод", ВСУ постепенно добиваются паритета в артиллерии, а российские ударные дроны теряют эффективность;

– представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны Украины используют на поле боя всю линейку боеприпасов, которые предоставили украинской армии западные партнеры. В частности, на Бахмутском направлении для ударов по вражеским войскам использовались кассетные боеприпасы.