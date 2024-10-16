Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов: произошло 112 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячими остаются Кураховское, Покровское и Лиманское направления. Однако, как уверяет Генштаб ВСУ, Силы обороны продолжают стойко удерживать российских захватчиков.

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Как отмечено в сводке командования ВСУ по состоянию на 22.00 среды, 16 октября, с начала суток произошло 112 боевых столкновений. Противник нанес по стране один ракетный и 49 авиационных ударов, а также задействовал для ударов 655 дронов-камикадзе.

Позиции наших войск и населенные пункты страны за сутки были обстреляны с использованием различных типов вооружения более 3500 раз.

На Харьковском направлении оккупанты на протяжении этих суток совершили четыре атаки вблизи Старицы. Подразделения Сил обороны успешно отразили все штурмовые действия врага.

По предварительной информации, с начала суток потери врага на этом направлении составили 65 окупантов убитыми и ранеными, уничтожено 16 БпЛА, четыре единицы специальной техники и автомобиль. Кроме того, значительно повреждены две боевые бронированные машины, пять автомобилей и единица специальной техники врага.

На Купянском направлении сегодня зафиксировано 18 атак противника в районах Кучеривки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого, девять из них продолжаются.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в районах населённых пунктов Грековки, Невского, Тернов и Торского. Нашим защитникам удалось отразить 13 атак противника, бои продолжаются.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ступочек. Все попытки противника потеснить наших воинов оказались тщетными.

В течение дня захватчики один раз атаковали позиции украинских воинов вблизи Торецка. Атака отбита, противник успеха не имел.

На Покровском направлении, с начала суток, в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово шли бои. Отражены девять наступательных и штурмовых действий врага. Еще два боестолкновения продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций.

Сегодняшние потери врага тут предварительно составляют 155 ликвидированных и раненых окупантов, также украинские военнослужащие уничтожили танк, миномет, два мотоцикла и единицу автомобильной техники. Кроме того, БМП и два миномета были значительно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 46 атак оккупантов. Захватчики сохраняют наибольшую активность у Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного. Двадцать шесть вражеских штурмов отбиты Силами обороны, в настоящее время бои не утихают.

На Времивском направлении наши войска отражали три атаки врага в направлении Богоявления, Новоукраинки и вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отразили шесть штурмовых действий войск агрессора на наши позиции.

"Сегодня отмечаем воинов 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 425-го отдельного штурмового батальона, которые наносят врагу значительные потери", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области также продолжается операция сил ВСУ. Российская авиация наносит удары по собственной территории управляемыми авиабомбами, только за сегодня совершив 16 авиаударов с использованием 23 КАБ и 191 артиллерийский обстрел.

Ранее в Минобороны назвали стоимость российской артиллерии, уничтоженной Силы обороны в этом году. Речь идет о минимум 8 млрд долларов. По подсчетам Генштаба, с начала года до 1 октября Россия потеряла 10 373 артиллерийских системы – такого количества хватило бы, чтобы вооружить 144 артиллерийские бригады.