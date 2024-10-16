За сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, поражен полевой склад БК противника – Генштаб

За последние сутки было зафиксировано 171 боевое столкновение между российскими оккупантами и Силами обороны. Враг продолжает активно атаковать позиции Вооруженных сил Украины и гражданские объекты.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. По уточненным данным, противник совершил пять ракетных ударов, использовав 13 ракет, а также нанес 65 авиаударов, в ходе которых было сброшено 130 управляемых авиационных бомб (КАБ). Кроме того, российские войска совершили более 4500 артиллерийских обстрелов, в том числе 169 раз применили реактивные системы залпового огня.

Авиаудары российских сил были направлены на следующие населенные пункты: в Сумской области – Толстодубово, Сварково, Юнаковка, Шалыгино, Александрия, Мирополье, Ястребщина; в Харьковской области - Ковшаровка, Малые Проходы; в Луганской области – Грековка, Твердохлебово; в Донецкой области – Торецк, Сухая Балка, Богоявленко, Большая Новоселка; в Запорожской области – Темировка, Малая Токмачка, Белогорье, Орехов.

Украинская авиация вместе с ракетными войсками и артиллерией ответила на атаки противника. Уничтожены 20 районов сосредоточения живой силы, техники и вооружения противника. Также была поражена наземная станция для беспилотных летательных аппаратов, артиллерийская система и склад боеприпасов оккупантов.

На Харьковском направлении враг предпринял 11 попыток штурма вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении оккупанты провели 28 атак в сутки. Силы обороны Украины отражали наступательные действия врага возле Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого.

На Лиманском направлении российские войска 16 раз атаковали украинские позиции, пытаясь прорвать оборону вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах Калиновки, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, оккупантты совершили девять атак неподалеку от Торецка, Дачного и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские воины отразили 26 штурмовых и наступательных действий противника в направлении Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра и Крутого Яра. Наибольшая активность вражеских атак была зафиксирована у Селидовой.

В Кураховском направлении украинские защитники остановили 40 атак. Оккупанты наиболее активно пытались прорваться в районах Новодмитровки и Георгиевки, а также атаковали вблизи Кременной Балки, Цукуриного, Новоселидовки, Константиновки, Антоновки и Екатериновки.

На Времивском направлении враг дважды пытался штурмовать украинские позиции в районах Раздольного и Богоявления, активно используя штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в направлении Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские войска пять раз пытались вытеснить украинские подразделения с позиций, но понесли серьезные потери, получив жесткий отпор.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границах с Черниговской и Сумской областями враг продолжает использовать артиллерию и авиацию для обстрела украинских населенных пунктов с территории России.

В Курской области идет операция. Российская авиация наносит удары по собственной территории управляемыми авиабомбами, совершив 16 авиаударов с использованием 23 КАБ и 191 артиллерийских обстрелов.

Украинские воины продолжают наносить значительные потери оккупантам в живой силе и технике, активно подрывая их наступательный потенциал в тылу.

За прошедшие сутки потери российских войск составили около 1450 человек. Украинские военные также уничтожили 9 танков, 30 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня и 78 единиц автомобильной техники противника.

Напомним, ранее в Минобороны назвали стоимость российской артиллерии, уничтоженной Силы обороны в этом году. Речь идет о минимум 8 млрд долларов. По подсчетам Генштаба, с начала года до 1 октября Россия потеряла 10 373 артиллерийских системы – такого количества хватило бы, чтобы вооружить 144 артиллерийские бригады.