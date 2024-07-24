Силы обороны продолжают срывать наступательные планы врага: произошло 99 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячим является Покровское направление. Однако, как уверяет Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины успешно срывают планы оккупантов.

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Как отмечено в сводке Генштаба по состоянию на 23.00 вторника, 23 июля, с начала суток уже произошло 99 боевых столкновений. Из них 22 в настоящее время еще продолжаются.

За сутки российские оккупанты нанесли два ракетных, 32 авиаудара (выпустили 48 КАБ) и 498 раз пробовали атаковать дронами-камикадзе. Также захватчики произвели 2462 обстрела позиций наших войск.

На Харьковском направлении противник совершил 11 безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

За текущие сутки потери агрессора составили 90 человек живой силы и 36 единиц военной техники. В частности, уничтожены четыре российских танка, семь артситем, 15 автомобилей, одна бронемашина.

На Купянском направлении украинские защитники отбивают три атаки в сторону Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Ситуация контролируется. Враг уже получил жесткий отпор возле Глушковки и Петропавловки и подсчитывает свои потери.

На Лиманском направлении ВСУ отражали 11 атак противника на направлениях Нововодяне – Макеевка; Площадка – Невское; Залиман – Макеевка Голиковое – Невское. Семь штурмов отбиты, еще четыре атаки продолжаются. Ситуация контролируется.

На Северском направлении число боевых столкновений достигло восьми. Кроме Спорного, где оккупанты трижды потерпели неудачу, противник, с тем же успехом, пытался наступать вблизи Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг семь раз попытался прорвать оборону наших войск. Украинские защитники пять атак отбили, продолжаются бои в районах Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 12. Десять из них отбиты, еще две – продолжаются – враг атакует неподалеку от Зализного.

На Покровском направлении продолжаются девять атак россиян в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Прогресс и Новоселовка Первая. Еще 24 попытки захватчиков продвинуться вперед остановлены.

Общие потери врага на этом направлении сегодня предварительно составили 329 российских окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены 14 единиц вооружения и военной техники, среди которых самолет-штурмовик Су-25, два танка и шесть орудий.

На Кураховском направлении продолжаются два боевых столкновения в направлении Старомихайловка - Красногоровка. Шесть атак окупантов наши воины отбили возле Константиновки и той же Красногоровки.

На других направлениях без особых изменений, отмечают в Генштабе.

Также командование сегодня отдельно отмечает украинских воинов из 10-ти отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Они продолжают эффективно уничтожать живую силу и военную технику российских окупантов, говорят в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне общие потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 64 автомобиля и три единицы специальной техники врага.