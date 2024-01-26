Силы обороны продвинулись западнее Вербового, восточнее Тернов продолжаются бои – DeepState

Украинские защитники продвинулись западнее Вербового на Запорожье. Восточнее Тернов на Донетчине продолжаются боевые действия, поэтому линия столкновения уточняется.

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Об этом говорится в сообщении проекта DeepState. Аналитики по состоянию на 00:15 пятницы, 26 января, рассказали, что обновили карту боевых действий.

"Карта обновлена! Силы обороны Украины продвинулись западнее Вербового. Восточнее Тернов продолжаются бои, линия столкновения уточняется", – говорится в сообщении Telegram-канала DeepState.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении воины Сил обороны отбили три атаки врага юго-восточнее Работино. На Лиманском ВСУ отбили пять атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще две атаки вблизи Макеевки Луганской области.

Кроме того, по информации Генштаба, войска РФ из авиации били по населенным пунктам Терны, Раздоловка, Дружковка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Комиссарово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Пруды Николаевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в свежем отчете ISW говорится, что оккупанты продвинулись к северу и на южные окраины Авдеевки. В тоже время украинские воины добились успехов к югу от населенного пункта. По мнению аналитиков, захватчики могут готовиться прорваться через Авдеевку после того, как не смогли взять ее в окружение.

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