Силы обороны сбили на юге российскую ракету Х-59 и два БПЛА: что известно
Украинские защитники неба продолжают противостоять воздушным атакам российских оккупантов. Средствами ПВО они уничтожают ракеты и беспилотники, направленные на украинские города и села.
Об этом сообщает пресс-служба ВСУ. Там подвели итоги работы военных воздушного командования "Юг".
"В течение дня 30 марта 2024 года силами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, разведывательный беспилотник Supercam и ударный БпЛА "Ланцет", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в субботу, 30 марта, украинские военные в Днепровском районе на Днепропетровщине сбили российскую ракету. Она летела в направлении областного центра.
Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта войска РФ обстреляли из артиллерии Красногоровку Донецкой области. Погибли два человека, еще один получил ранения.
А в ночь на субботу РФ атаковала Украину 12 "Шахедами" и четырьмя зенитными ракетами С-300/С-400, силы ПВО уничтожили девять дронов-камикадзе.
В Полтавской области под удар попал объект инфраструктуры. В регионе было зафиксировано несколько прилетов.
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