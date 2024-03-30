Силы обороны сбили на юге российскую ракету Х-59 и два БПЛА: что известно

Украинские защитники неба продолжают противостоять воздушным атакам российских оккупантов. Средствами ПВО они уничтожают ракеты и беспилотники, направленные на украинские города и села.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ. Там подвели итоги работы военных воздушного командования "Юг".

"В течение дня 30 марта 2024 года силами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, разведывательный беспилотник Supercam и ударный БпЛА "Ланцет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу, 30 марта, украинские военные в Днепровском районе на Днепропетровщине сбили российскую ракету. Она летела в направлении областного центра.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта войска РФ обстреляли из артиллерии Красногоровку Донецкой области. Погибли два человека, еще один получил ранения.

А в ночь на субботу РФ атаковала Украину 12 "Шахедами" и четырьмя зенитными ракетами С-300/С-400, силы ПВО уничтожили девять дронов-камикадзе.

В Полтавской области под удар попал объект инфраструктуры. В регионе было зафиксировано несколько прилетов.

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