Силы обороны накануне сбили 20 'Шахедов', из-за атаки РФ пострадала Черкасщина

Защитники неба в течение дня и вечера 7 мая обезвредили над Украиной 26 российских дронов – ударных и имитационных. Из-за действий агрессора пострадала Черкасская область.

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Вражеская атака продолжалась с 14:30 по 20:30 среды. О ее отражении рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что агрессор запустил 31 беспилотник (ударные БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы) из района Миллерово (РФ).

Подразделения украинской противовоздушной обороны уничтожили 20 ударных беспилотников на севере и в центре страны. Кроме этого, шесть имитационных дронов были локально потеряны (без негативных последствий).

Вечером 7 мая Россия атаковала дронами Умань и близлежащие села в Черкасской области. Были повреждены учебное и медицинское учреждения, админздания, агропомещения и несколько авто.

По данным воздушных сил ВСУ, в течение текущих суток, то есть по состоянию на 08:00 четверга, 8 мая, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения Россией ударных БПЛА не зафиксировано.

"Впрочем, в течение ночи враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумщине", – подчеркнули военные, подтверждая нарушение россиянами объявленного Путиным трехдневного "перемирия".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 мая Россия осуществила атаку по Украине с применением пяти баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, а также 187 БПЛА различных типов, из которых защитники неба сбили две ракеты и 81 ударный дрон. В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Житомирщина, Донетчина и Запорожье.

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