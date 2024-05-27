Силы обороны сдерживают давление врага: в Генштабе назвали самое горячее направление фронта. Карта

Самым горячим направлением фронта остается Покровский. С начала суток там произошло уже восемь боевых столкновений.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 13.00. Отмечается, что бои продолжаются в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, а также вблизи Нетайлового. Ситуация напряженная.

Силы обороны сдерживают давление российских захватчиков и на отдельных участках проводят активные мероприятия.

Также в Генштабе сообщили, что вражеские штурмы продолжаются в направлении Липцев на Харьковском направлении. Также проходят бои в районе Волчанска. В общей сложности враг совершил здесь пять атак, имеет поддержку авиации.

Оккупанты нанесли авиаудары по Слобожанскому и Волчанску. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Времивском направлении оккупанты совершили вторую за день попытку штурма возле села Старомайорское. Получили огненное поражение и отошли.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины на Харьковском направлении отразили угрозу прорыва российских оккупационных войск. 26 мая оккупанты пытались прорваться на участке Стрелка – Глубокое, но это не завершилось для них успехом.

– В то же время, за последние дни оккупанты несколько продвинулись в районе Купянского и Покровского направлений. В частности, оккупанты якобы захватили село Уманское в Покровском районе Донбасса.

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