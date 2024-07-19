Силы обороны срывают коварные планы врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

Войска России продолжают штурмовать позиции украинских защитников, однако Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. С начала суток по состоянию на 16:00 пятницы, 19 июля, произошло 76 боевых столкновений.

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Наиболее активны оккупанты на Покровском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что под авиабомбардировкой сейчас оказалась Харьковщина. В течение дня враг сбросил 26 КАБов. Целил в районы населенных пунктов Липцы, Глубокое и Малые Проходы. Также враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" город Чугуев.

Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили четыре штурмовых действия вблизи Глубокого и Волчанска. Во время трех боеприкосновений враг потерпел неудачу, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении оккупанты атаковали позиции украинских подразделений возле Новоосинового, Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Четыре атаки отбиты, еще одна до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение дня армия РФ атаковала 11 раз неподалеку от Серебрянского лесничества, Невского, Грековки и Новосадового. Силы обороны Украины отразили девять атак, еще два боестолкновения продолжаются в районе Невского.

На Северском направлении враг совершил шесть безуспешных атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении захватчики трижды штурмовали оборонительные рубежи украинцев близ Часова Яра и Белой Горы. Один бой продолжается.

На Торецком направлении противник девять раз атаковал возле Пивничного, Торецкого, Зализного и Нью-Йорка. Украинские защитники семь штурмов отбили, еще два боестолкновения продолжаются в двух локациях.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Евгеньевка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили уже 18 атак, три боя продолжаются недалеко от Новоселовки Первой и Яснобродовки. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг шесть раз атаковал у Красногоровки, Константиновки, Карловки и Парасковеевки. Украинские воины остановили четыре атаки противника, еще две продолжаются.

На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону у Малой Токмачки, Щербаков и Новоандреевки. Во время шести боестолкновений россияне потерпели поражение.

На Приднепровском направлении захватчики и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на левом берегу Днепра. Две вражеские атаки успеха не имели.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, информировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля украинские зенитчики 110-й ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко сбили вражеский штурмовик Су-25, пытавшийся обстреливать позиции ВСУ. Останки самолета пылали в степях Донбасса.

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