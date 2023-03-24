Силы обороны удерживают Бахмут несмотря на штурмы оккупантов, украинские защитники продолжили ''демилитаризацию'' врага – Генштаб

Силы обороны Украины удерживают Бахмут в Донецкой области, несмотря на штурмовые действия со стороны оккупантов. В то же время защитники продолжили "демилитаризацию" врага на разных направлениях, ударив по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и техники захватчиков.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 24 марта. Как отмечается, на 394-е сутки войны агрессор нанес 40 авиационных и 5 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, вследствие чего есть погибшие среди мирных жителей.

В Генштабе предупредили, что угроза дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории страны остается высокой.

В то же время враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Там Силы обороны отразили более 38 атак.

На Бахмутском направлении агрессор продолжает штурмовые действия Бахмута, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Ступочки на Донетчине. Обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Зализное, Северное и Торецк.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник пытался атаковать в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское и Победа на Донетчине, однако успеха не имел.

Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива на Донетчине.

На оккупированной части Луганщины оккупанты продолжают оказывать давление на мирных жителей, в частности, усложняя передвижение между населенными пунктами. Так, в село Плугатар могут попасть только местные и по специальным пропускам.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. В то же время захватчики обстреливают населенные пункты Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Белозерка и город Херсон.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено.

На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений армии РФ. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Речки и Мирополье на Сумщине, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Волчанск, Амбарное и Тополи Харьковской области.

Защитники продолжают "демилитаризацию" врага

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, защитники сбили вражеские дроны Shahed 136 и Lancet.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники захватчиков, 2 ЗРК, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По словам эксперта, войска врага в районе Бахмута пытаются перерезать "дорогу жизни", соединяющую город с "большой землей". Чтобы отодвинуть противника от этой дороги, на бахмутском направлении работают украинские десантники. Ситуация продолжает оставаться под контролем армии Украины.

– Бои под Бахмутом продолжаются непрерывно. ВСУ точным ударом уничтожили группу оккупантов. Воины заранее выследили врага и нанесли прицельный удар, прежде чем он приблизился к их позициям.