Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток 2 августа количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 72. Горячее всего сейчас на Покровском направлении, где враг предпринял 25 попыток штурмовать украинские позиции.

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Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00, опубликованном в Facebook. В то же время вражеским обстрелам подверглись приграничье Черниговщины и Сумщины, также агрессор нанес удары по районам населенных пунктов Белая Береза, Прогресс, Середина-Буда, Старые Вырки, Екатериновка, Ободы, Блешня.

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. Произошло пять боеприкосновений. Украинские воины успешно отбили четыре атаки вблизи Глубокого, Тихого и Волчанского. Идет бой.

Купянское направление. Российские войска дважды пытались штурмовать наши позиции вблизи Стельмаховки. Вражеские атаки украинские защитники отразили.

Лиманское направление. Враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боеприкосновений.

Краматорское направление. Российские войска пять раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовых действия вблизи Клищиевки и Ивановского украинские воины отбили. Еще одна атака продолжается у Временного Яра.

Торецкое направление. Противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации десять раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения вблизи Торецка, Железного и Нью-Йорка. За сегодняшний день противник сбросил на Торецк 12 кабов.

Покровское направление. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Желанного, Сергеевки, Новоселовки Первой и Яснобродовки идут ожесточенные бои. В настоящее время враг предпринял 25 попыток штурмовать украинские позиции.

Кураховское направление. С начала суток захватчики три раза атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка и Константиновка.

Времевское направление. Отражены четыре штурмовых действия противника в сторону Великой Новоселки. Вражеская авиация нанесла удар по Угледару КАБами, а также неуправляемыми авиационными ракетами по районам Макаровки, Урожайного и Старомайорского.

Приднепровское направление. Агрессор предпринял четыре неудачных попытки штурмовать позиции украинских воинов в течение дня.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что оккупанты продолжают медленное, но устойчивое продвижение в направлении Покровска на Донетчине, во многом обусловлено нехваткой ресурсов в ВСУ и рельефом местности. Оно еще больше замедлится, поскольку оккупанты приближаются к линии больших и городских населенных пунктов.

– Оккупанты недавно немного продвинулись в восточной части города Часов Яр на Краматорском направлении фронта. За украинские позиции оккупанты пытаются пробираться через подземные тоннели канала Северский Донец – Донбасс

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