У окупантов есть продвижения в районе Часова Яра, но ожесточенные бои не прекращаются: анализ ISW

Российские войска недавно незначительно продвинулись в восточной части города Часов Яр на Краматорском направлении фронта. За украинские позиции оккупанты пытаются пробираться через подземные тоннели канала Северский-Донец.

Пропагандисты пробуют изобразить это как "значительный успех" армии РФ, хотя ожесточенные бои в населенном пункте не прекращаются. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"Геолокационные кадры, опубликованные 31 июля, показывают, что ВС РФ незначительно продвинулись и пересекли канал Северский-Донец к северу от микрорайона Новый в восточной части города", – пишут аналитики.

Российские блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись дальше в пределах Нового и Октябрьского микрорайонов. Один пропагандист уверял, что российские штурмовые группы использовали подземные туннели для продвижения за украинские позиции на западном (правом) берегу канала (который течет на юг).

Также захватчики провели атаки к северу от Часова Яра у Калиновки, к востоку неподалеку Ивановского и к юго-востоку вблизи Андреевки.

По данным ISW, возле Часова Яра продолжают действовать подразделения российской 98-й дивизии военно-воздушных сил РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников рассказал, что в направлении Часова Яра враг пытается атаковать на участках, где канал Северский-Донец уходит под землю. Оккупанты там ведут штурмовые действия, преимущественно используя живую силу без поддержки бронетехникой.

