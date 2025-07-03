Силы обороны уничтожили склад авиационного вооружения на аэродроме 'Халино' на Курщине – OSINT-аналитики

Украинские воины осуществили удар по вражескому аэродрому "Курск" возле населенного пункта Халино, в результате чего уничтожен комплекс хранения авиационных средств поражения. Также, вероятно, там поврежден самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

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Последствия удара увидели на спутниковых снимках OSINT-специалисты группы "КіберБорошно". По их данным, склад располагался по координатам 51.760020,36.284450.

На картах Google можно увидеть, как сооружение, которое использовалось как хранилище авиационного вооружения, выглядело до атаки.

Обломки от взрыва, вероятно, повредили российскую технику противовоздушной обороны – "Панцирь-С1". Военнослужащие государства-агрессора разместили этот ЗРГК рядом с местом попадания.

OSINT-исследователи не уточнили, когда именно произошел обстрел аэродрома противника и какое оружие использовалось Силами обороны.

Добавим, что аэродром "Курск" (его также называют "Халино") построен в семи километрах к востоку от города Курск. Здесь базируется 14-й истребительный авиаполк 105-й смешанной авиационной дивизии воздушно-космических сил РФ.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Недавно в Курской области был ликвидирован заместитель командующего военно-морского флота России, гвардии генерал-майор Михаил Гудков. Он имел звание "героя РФ" и ранее командовал 155-й бригадой морской пехоты.

– Предварительно, Гудков погиб 2 июля в результате ракетного удара Украины по передовому пункту управления 155-й бригады в Коренево.

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