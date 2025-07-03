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Силы обороны уничтожили склад авиационного вооружения на аэродроме "Халино" на Курщине – OSINT-аналитики

Дарья Дурова
War
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Силы обороны уничтожили склад авиационного вооружения на аэродроме 'Халино' на Курщине – OSINT-аналитики

Украинские воины осуществили удар по вражескому аэродрому "Курск" возле населенного пункта Халино, в результате чего уничтожен комплекс хранения авиационных средств поражения. Также, вероятно, там поврежден самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

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Последствия удара увидели на спутниковых снимках OSINT-специалисты группы "КіберБорошно". По их данным, склад располагался по координатам 51.760020,36.284450.

Силы обороны уничтожили склад авиационного вооружения на аэродроме "Халино" на Курщине – OSINT-аналитики

На картах Google можно увидеть, как сооружение, которое использовалось как хранилище авиационного вооружения, выглядело до атаки.

Силы обороны уничтожили склад авиационного вооружения на аэродроме "Халино" на Курщине – OSINT-аналитики

Обломки от взрыва, вероятно, повредили российскую технику противовоздушной обороны – "Панцирь-С1". Военнослужащие государства-агрессора разместили этот ЗРГК рядом с местом попадания.

OSINT-исследователи не уточнили, когда именно произошел обстрел аэродрома противника и какое оружие использовалось Силами обороны.

Добавим, что аэродром "Курск" (его также называют "Халино") построен в семи километрах к востоку от города Курск. Здесь базируется 14-й истребительный авиаполк 105-й смешанной авиационной дивизии воздушно-космических сил РФ.

Силы обороны уничтожили склад авиационного вооружения на аэродроме "Халино" на Курщине – OSINT-аналитики
Силы обороны уничтожили склад авиационного вооружения на аэродроме "Халино" на Курщине – OSINT-аналитики

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Недавно в Курской области был ликвидирован заместитель командующего военно-морского флота России, гвардии генерал-майор Михаил Гудков. Он имел звание "героя РФ" и ранее командовал 155-й бригадой морской пехоты.

– Предварительно, Гудков погиб 2 июля в результате ракетного удара Украины по передовому пункту управления 155-й бригады в Коренево.

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