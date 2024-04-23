Силы обороны восстановили положение к югу от Ивановского, но враг продвинулся в Новобахмутовку – DeepState

Защитники Украины в течение последних дней боев на Донетчине восстановили позиции на одном из участков Бахмутского направления фронта. В то же время российские оккупанты вернулись в населенный пункт на Авдеевском направлении, откуда ранее были выбиты.

Об этом сообщили аналитики DeepState. Они внесли соответствующие изменения на карту войны, последние обновления были в 11:00 во вторник, 23 апреля.

Согласно их данным, Силы обороны восстановили положение южнее села Ивановское в Бахмутском районе. Оккупационные же войска РФ снова продвинулись в село Новобахмутовка Покровского района Донетчины.

В Генштабе ВСУ рассказали, что только в течение 22 апреля защитники отбили на Бахмутском направлении 16 вражеских атак, в том числе и в районе Ивановского. Оккупанты в течение суток наносили по населенному пункту авиаудары.

Возле Новобахмутовки тоже продолжались бои, всего за минувшие сутки на Авдеевском направлении наши воины отразили 18 российских атак.

Накануне в Институте изучения войны рассказали, что российские войска, наступая в районе Часового Яра, немного продвинулись вдоль трассы Т0504 (Часов Яр – Бахмут) к северо-западу от Ивановского. Там в ходе штурмов оккупанты активно используют авиацию.

Также аналитики прогнозируют, что армия РФ пытается совершить широкий прорыв украинских позиций к северо-западу от Авдеевки. Для осуществления своих планов враг перебросил на этот участок фронта усиленную боевую мощь дивизии, в основном состоящую из четырех бригад Центрального военного округа РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ГУР Украины Кирилл Буданов предупредил, что Россия готовится к очередному масштабному наступлению на фронте в июне этого года. Во время него оккупанты будут пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины.

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