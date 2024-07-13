Силы обороны Юга уничтожили два вражеских Starlink, 16 орудий и 3 разведывательных БПЛА

Украинские военнослужащие продолжают наносить российским оккупантам большие потери в технике. На юге нашей страны в течение суток враг потерял десятки единиц вооружения и военной техники.

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В частности, защитники уничтожили 16 орудий и 20 единиц автомобильной бронетехники. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

В результате нанесения огневого поражения по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам в течение уток было ликвидировано 48 единиц различной техники. Также в течение суток было уничтожено еще 127 российских оккупанта на юге Украины.

Украинские воины уничтожили 16 орудий, 3 миномета, 20 единиц бронетехники и 3 разведывательных дрона. Кроме того, враг потерял станцию радиоэлектронной борьбы, два спутниковых терминала Starlink, камеру видеонаблюдения, лодку и квадроцикл.

Также были уничтожены три полевых пункта боевого снабжения, два наблюдательных пункта, три блиндажа, трансформатор, склад материально-технических средств, пункт управления БпЛА и ретранслятор управления дронами.

Напомним, зенитчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского приземлили вражеский БПЛА "Орлан-10". Российская техника совершила свой последний полет на Харьковщине.

Как сообщает OBOZ.UA, украинские защитники бригады Национальной гвардии "Буревой" нанесли очередные потери российским оккупантам на Лиманском направлении. Аэроразведчики бригады уничтожили огневую позицию АГС-17, разнося ее на куски.

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