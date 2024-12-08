Силы обороны: зачищен один из кварталов Часова Яра

Украинские воины на днях провели успешную операцию в Часовом Яру Донецкой области. Они зачистили один из кварталов города от российской пехотной группы, сумевшей прорваться через Канал.

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В целом же россияне свою тактику в Часовом Яру не меняют: они периодически штурмуют украинские позиции в городе, применяя малые пехотные группы в качестве ДРГ. О ситуации рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Суспільне. Студія".

"На данный момент одна из успешных операций – это зачистка одного из кварталов города Часов Яр от вражеской пехотной группы, которой удалось против через Канал и закрепиться в одной из руин. Наши ребята зашли на территорию и зачистили несколько зданий", – отметил военный.

Он добавил, что россияне в Часовом Яру свою тактику особо не меняют: сейчас бои ведутся в городской полосе.

"Ситуация остается непростой. Противник пытается штурмовать позиции наших защитников в районе города Часов Яр, пытается их и обходить, и использует малые пехотные группы в качестве ДРГ, пытающиеся завязать бой в тылу, за спинами наших защитников. Враг активно обстреливает из разных огневых систем территорию города, также производит поражение авиационными бомбами", — подчеркнул Полухин.

Для транспортировки пехоты оккупанты используют гусеничную технику.

Напомним, утром 8 декабря в Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 182 боевых столкновения. Больше всего штурмов произошло на Покровском, Кураховском и Времьевском направлениях.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения личного состава, три пункта управления и еще один важный объект российских войск.