Силы обороны поразили важный объект армии РФ: всего за сутки произошло 182 боевых столкновения – Генштаб

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения личного состава, три пункта управления и еще один важный объект российских войск. Всего на передовой за это время произошло 182 боевых столкновения.

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Больше всего вражеских атак защитники отражали на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях. О ситуации на фронте рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 8 декабря.

По уточненной информации, военные преступники из РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар; задействовали для поражения 1579 дронов-камикадзе; совершили 3542 артиллерийских обстрела, из которых 111 – из реактивных систем залпового огня.

Из авиации враг наносил удары в районах населенных пунктов Орешанка, Казачья Лопань, Ковшаровка, Западное, Большая Шапковка, Серебрянка, Белогоровка, Константиновка, Мирноград, Новотроицкое, Шевченко, Андреевка, Улаклы, Алексеевка, Богатырь, Константинополь, Сухие Ялы, Новый Комар, Веселое, Днепроэнергия.

На Харьковском направлении оккупанты дважды тщетно пытались продвинуться в районе Волчанска. На Купянском произошло девять вражеских атак, Силы обороны отражали штурмовые действия россиян недалеко от Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении войска РФ атаковали 22 раза; пытались продвинуться вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов, Ямполевки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе Часова Яра, Ступочек и Белой Горы. На Торецком произошло семь боевых столкновений возле Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении на протяжении суток наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкино, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого.

Силы обороны отразили 42 российские атаки на Кураховском направлении, в том числе вблизи Солнцевки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Анновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного.

На Времивском направлении агрессор совершил 30 штурмов позиций ВСУ в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три штурма. На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера оккупанты активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российской армии не обнаружено. Продолжается операция ВСУ в Курской области РФ, где накануне произошло 17 боестолкновений и российская артиллерия нанесла 446 обстрелов по собственным населенным пунктам и позициям украинских сил.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, войска РФ пытаются флангировать Покровск с запада и заставить ВСУ отойти от него и Мирнограда. Замысел врага – свести к минимуму необходимость проводить фронтальные наступления на восточные и южные подступы к этим городам Донетчины.

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