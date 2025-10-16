УкраїнськаУКР
Силы специальных операций поразили Саратовский НПЗ

Мария Дрофич
War
1 минута
1,3 т.
В ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области Российской Федерации. Это повторный удар по тому же объекту – ССО также поражали завод ровно месяц назад, 16 сентября 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций. Информацию подтвердили также в Генеральном штабе ВСУ.

Саратовский НПЗ, ранее известный как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "Роснефть" и является одним из старейших российских нефтеперерабатывающих предприятий. По приведенным данным, в 2020 году объем переработки сырой нефти на заводе составлял около 7,2 млн тонн. В 2023 году этот показатель снизился до 4,8 млн тонн.

По данным Генерального штаба ВСУ, это предприятие обеспечивает потребности вооруженных сил РФ.

Напомним, ранее ночью 16 октября дроны-камикадзе массированно атаковали Саратовскую область РФ. Под ударом оказались объекты в областном центре, а также в Энгельсе, где расположена авиабаза стратегической авиации. В течение всей ночи местные жители жаловались на многочисленные взрывы

Также сообщалось, что беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций поразили нефтяной терминал на территории оккупированного Крыма. Кроме того, был выведен из строя ряд электроподстанций.

