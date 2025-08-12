Силы спецопераций уничтожили мощный радар врага в Крыму: это ослабит применение противником авиации

Военнослужащие Сил специальных операций уничтожили мощный радар российских захватчиков на территории оккупированного Крыма. Речь идет о стационарном трассовом радиолокационном комплексе ТРЛК-10 "Скала-М".

Об этом сообщили в Telegram-канале ССО ВСУ 12 августа. Объект был поражен в селе Абрикосовка Феодосийского района.

Детали

"В ночь с 9 на 10 августа 2025 года подразделениями Движения сопротивления Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п. Абрикосовка, ВОТ АР Крым", – говорится в сообщении.

Успешное проведение операции со стороны наших защитников значительно ограничит возможности россиян использовать авиацию для ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Что известно о вражеском радаре

ТРЛК-10 "Скала-М" – советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, способный работать как в режиме первичного, так и вторичного обнаружения воздушных целей.

Его основное назначение – контроль воздушного движения, в частности на маршрутах и в зонах подхода. Комплекс имеет радиус действия до 350 км и является важной составляющей системы управления воздушным пространством.

Напомним, в конце июня Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию против военной инфраструктуры россиян на территории временно оккупированного Крыма. Целью удара стал военный аэродром "Кировское" в Ленинском районе полуострова.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 13 июня в Крыму сообщили о взрывах в районе села Перевальное Симферопольского района. Была информация о вероятном поражении полевого лагеря войск РФ.

