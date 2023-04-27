'Ситуация изменилась кардинально': Пионтковский указал на нюанс с помощью США и пояснил, что будет после уничтожения Крымского моста

Российский политический журналист и аналитик Андрей Пионтковский заявил, что ситуация в вопросе поставок Украине вооружения, в частности, дальнобойного, кардинально изменилась. По его словам, в США теперь по-новому смотрят на угрозы, что в свою очередь повлияет на действия американских властей.

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Аналитик подчеркнул, что ранее западные партнеры Украины работали в другой парадигме. Об этом Пионтковский рассказал в интервью проекту "Орестократия".

По мнению Пионтковского, ранее в США пытались выдвигать определенные аргументы против поставок Украине вооружения. Однако сейчас, уверен аналитик, ситуация поменялась кардинально.

"У меня нет сведений о графике поставок, но зато хорошо представляю ментальность американского руководства и политиков. Эти изменения взглядов на мир в соотношение угроз они должны естественно повлиять, как я полагаю и на действия американских властей", – заявил Пионтковский.

Кроме того, он отметил, что критической точкой для государства-террориста России станет уничтожение Крымского моста. Пионтковский убежден, что после этого противостояние между так называемыми элитами в РФ достигнет точки кипения, и диктатор Владимир Путин, вероятно, будет отстранен от власти. Аналитик подчеркнул, что после взрыва Крымского моста всему окружению Путина будет ясно, что война проиграна.

"Эти все колоссальные линии напряжения, которые есть в Москве, в московской элите и между тем же штурмовиками Вагнера и генеральным штабом, которые просто ненавидят друг друга, между элитой, экономическое настроение, которой мы знаем по известным разговорам Пригожина с Ахмедовым. Они все взорвутся и Путин будет смещен", – заявил Пионтковский.

Напомним, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что наша страна уже имеет возможности, чтобы начать деоккупацию временно захваченного Россией Крыма. По его мнению, в первую очередь полуостров нужно изолировать от страны-агрессора.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина при необходимости применит любое не запрещенное оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж уверен, что несмотря на оптимистические прогнозы начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова о том, что уже к концу весны украинская армия может зайти в Крым, сделать это удастся немного позже. При благоприятном стечении обстоятельств и военной удаче – к июню. Полная деоккупация Крыма возможна до конца лета.