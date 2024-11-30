Ситуация на фронте напряженная: в Генштабе назвали направления, где не утихают бои

Самая напряженная сегодня ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. В настоящее время всего произошло 153 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 30 ноября. Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике.

В Генштабе также рассказали, что враг продолжает обстреливать гражданских. Сегодня от огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Большая Березка, Порозок, Бачевск Сумской области, Сеньковка Черниговской области и Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений близ Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

На Купянском направлении украинские воины отбили три вражеских атаки. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 штурмовых и наступательных действий. Пока еще продолжаются три боестолкновения.

Наши защитники отбили десять штурмов противника, а еще два боестолкновения продолжаются, на Краматорском направлении, вблизи населенных пунктов Часов Яр, Предтечи и Ступочки.

Продолжаются 12 боестолновений вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка на Торецком направлении.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 26 атак противника, 2 боестолкновения еще продолжаются. Потери неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 38 атак. 12 боестолкновений продолжаются до сих пор.

Пятнадцать раз наши защитники отбивали атаки врага на Времевском направлении вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Большая Новоселка и Новополье.

На Северском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.

30 ноября стало известно о том, что украинские разведчики нанесли удар по трем радиолокационным комплексам российских войск на территории временно оккупированного Крыма. Успешную операцию удалось провести 29 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября украинские разведчики уничтожили современный российский радиолокационный комплекс "Подлет" на временно оккупированной территории Крыма. В разведке сообщили, что российская РЛС 48Я6-К1 "Подлет" сгорела, и она не подлежит восстановлению. Операция была проведена вблизи села Котовское на западе временно оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 ноября Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ, в результате чего вспыхнул пожар. Одновременно была уничтожена радиолокационная станция, принадлежавшая российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук" в Запорожье.

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