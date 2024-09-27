Ситуация сложная и напряженная: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

Продолжается 947-е сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Горячее всего – на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 27 сентября 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло более 70 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Не прекращаются систематические коварные атаки артиллерии и авиации врага по приграничной области Сумской и Черниговской областей. Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов, таких как Студенок, Великая Писаревка, Новониколаевка, Обода и Бояро-Лежачи.

Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов, таким как Прогресс, Ястребщина, Комаровка, Студенок, Мелячиха, Беловоды, Ходыно, Бунякино, в общей сложности сбросив 14 авиационных бомб. Противник не забывает наносить удары и по своей территории, так по имеющейся информации, сегодня враг совершил шесть авиационных ударов по Курской области, задействовав семь авиабомб.

Видео дня

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты дважды пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска, наши войска отразили атаки россиян.

На Купянском направлении противник шесть раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, четыре боестолкновения еще продолжаются. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Макеевки, Невского и Новосадового. Четыре боестолкновения завершились, еще два продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия при поддержке армейской авиации в направлении позиций нашего войска вблизи Григоровки и Ступочки. Все атаки оккупантов были отбиты.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка, Щербановки и Нью-Йорка, где Силы обороны отразили две атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергаются районы Дружбы, Берестка и Константиновки.

На Покровском направлении с начала суток противник уже предпринял 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидового и Новоторецкого. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 15 атак противника, четыре атаки продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отражены 13 атак оккупационной армии, четыре атаки продолжаются.

На Времивском направлении наши войска отразили пять атак в сторону Угледара, Богоявленки, Водяного и Екатериновки, еще три атаки продолжаются, попытки продвинуться к успехам противнику не принесли.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях кафиры предприняли по одной неудачной попытке атаковать наши подразделения вблизи Новодаровки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении противник дважды безуспешно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, войска России достигли продвижения на Покровском направлении, а также в районе Часова Яра. В то же время, несмотря на заявления пропагандистов Кремля, ВСУ сохраняют позиции в Угледаре и Константиновке на Времевском направлении.

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