Ситуация стабильна: в ВМС объяснили, почему Россия практически не применяет 'Калибры'

Россия опасается выводить в Черное море свои ракетоносители из-за угрозы украинских ударов, поэтому практически не применяет "Калибры" для атак на территорию Украины. Таким образом, Черноморский флот РФ находится в ловушке – морские платформы для запуска крылатых ракет россияне не используют из-за того, что боятся их потерять, поэтому корабли прячутся в закрытой гавани.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что ситуация в акватории остается стабильной.

"Можно сказать, что ситуация остается стабильной. Выходы в море они достаточно короткие, и они в принципе не наблюдаются. За более чем полгода подтвержденных фактов применения крылатых ракет у нас есть два", – сообщил Плетенчук.

Также он отметил, что российское командование не выводит ракетоносители в море из-за невозможности их использовать. В то же время, производство крылатых ракет Россия не прекращает.

"По выходам в море мы не подтверждаем, выходов в море не было, особенно ракетоносителей. И, конечно, если бы они могли, они бы их применяли. Потому что они применяют все имеющиеся возможности, и морские платформы для запуска крылатых ракет не используются с одной причины – они боятся их потерять, они боятся, что они будут уничтожены", – сказал Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ добавил, что именно поэтому они находятся в гавани.

"Гавань закрыта, фактически перекрыт в нее вход, и так, конечно, ВПК все это время работает, и, скорее всего, они эти ракеты так же производят. Да, конечно, что проблемы с логистикой они должны решить в том Новороссийске. А основная проблема – это фактически отсутствие кранов, которые могут загружать эти "Калибры". Однако для того, чтобы их применить, тем более массово, нужно выйти в море. И нужно выйти на соответствующие участки, с которых должны проходить запуски", – объяснил спикер.

По информации Плетенчука, в последний раз, когда враг применял "Калибры", пуски происходили с подлодки.

"Эти субмарины покинуть акваторию не могут, то можно сказать, что они здесь "заперты", – добавил Плетенчук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Плетенчук рассказал, что у России проблемы с применением "Калибров" из акватории Черного и Азовского морей. По его словам, логистика по загрузке этих ракет осталась в оккупированном Крыму.

Также представитель ВМС сообщил, что Черноморский флот РФ фактически потерял треть кораблей, среди уничтоженных есть представители всех типов: не только флагман, но и сторожевая, и большие десантные корабли, и подлодка.

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