"Ситуация тяжелая": враг возобновил наступательные действия на Купянском направлении, – Беседин

На Купянском направлении войска Российской Федерации активизировались, ситуация тяжелая. Противник штурмует позиции защитников Украины и пытается найти слабые места в обороне.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин. Наши воины противостоят захватчикам и наносят им потери.

"Ситуация тяжелая. Враг возобновил наступательные действия на Купянском направлении, активизировав эти действия. Сейчас россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ, чтобы найти слабое место и выйти на те рубежи, которые определило им их командование. Но в большинстве своем у врага ничего не получается. Противник теряет живую силу и технику", – сказал Беседин.

По его словам, единственное, что умеют делать оккупанты, это терроризировать украинцев, уничтожать гражданскую и критическую инфраструктуру.

Тем не менее, на Купянщине и в самом Купянске (расстояние от него до линии фронта – около 7 километров) остаются мирные жители, "жизнь не останавливается".

"Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, интернет, мобильная связь – все есть. Работает социальная инфраструктура. Если говорить о Купянске, то есть сообщение транспорта с областным центром. Люди обеспечены гуманитарной помощью", – добавил начальник ГВА.

Как писал OBOZ.UA:

– 30 апреля на фронте в Украине произошло 122 боевых столкновения. На Купянском направлении наши воины отразили шесть атак, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

– В ВСУ ранее рассказывали, что на Купянском направлении защитники фиксируют активизацию россиян. Оккупанты подтягивают личный состав, БК и военную технику.

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