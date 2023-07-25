Сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине и могут ли вручить повестку прямо на работе: разъяснение

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается военное положение и мобилизация, продленные до 18 августа 2023 года. Это означает, что Украина продолжает осуществлять набор личного состава в военные подразделения, защищающие Украину.

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В настоящее время идет контрнаступательная операция на юге и востоке Украины, войску необходимо постоянное пополнение, поэтому мобилизация не прекращается. Сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине, а также могут ли вручить повестку на работе, сообщает NV.

Сотрудники территориальных центров комплектования объясняют, что они выдают повестки всем мужчинам для оценки состояния мобилизационного резерва, однако не каждого сразу мобилизуют. Человека, прежде всего, проверяют на наличие отсрочки и оценивают его пригодность к выполнению задач на службе.

Как долго продлится мобилизация в Украине и будут выдавать повестки

Мобилизация в Украине и выдача повесток могут продолжаться по закону не более 90 дней каждый раз. В случае необходимости Верховная Рада может вновь утвердить законопроект о продолжении военного положения и общей мобилизации в стране.

Украина активно проводит контрнаступление и деоккупацию временно оккупированных Россией территорий, что приводит к постоянным потерям среди личного состава. Поэтому постоянное пополнение и доукомплектование подразделений в тылу необходимо для обеспечения поставки, ремонта и других функций.

Кто может получить повестку на работе и на улице

Как рассказал представитель областного Полтавского территориального центра комплектования Роман Истомин, мужчины, в частности внутренне перемещенные лица (ВПЛ), после смены места жительства часто не регистрируются на военном учете в ТЦК и не предоставляют необходимые учетные данные. Поэтому мужчинам вручают повестки по месту работы и в людных местах.

"Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, в которых не было возможности там сняться с военного учета и здесь стать. Но многие граждане, переехавшие условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека. Поэтому как метод оповещения военнообязанных, начались вручения в людных местах", – объяснил он.

Как сообщал ранее руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко, только 20% мужчин от планового задания добровольно появляются к военкоматам, половина из которых являются контрактниками. Поэтому, если не будут проведены розыски и доставления для уточнения данных, может возникнуть угроза для мобилизации.

Тищенко отмечает, что приход в территориальный центр комплектования не означает автоматически отправку в армию. И имеющие законные основания, такие как плохое состояние здоровья или другие объективные причины, не будут мобилизованы и точно не попадут в армию.

Ранее сообщалось, что нужно знать о вручении повесток на блокпостах во избежание недоразумений.

Также OBOZREVATEL писал о том, законно ли в Украине вручать повестки мужчинам, отдыхающим на пляжах.

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