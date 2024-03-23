Сколько кораблей Россия держит в море и чем это грозит: свежая статистика

Россия не выводила свои военные корабли 23 марта в Черное и Азовское моря. А в Средиземном море зафиксировано два судна вражеского флота.

Один из кораблей – носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет. О ситуации на море на утро 23 марта сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 07:30 23 марта в акватории Черного моря вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет", – отмечено в сообщении.

В ВМС также рассказали, что в течение суток в интересах РФ через Керченский пролив в Азовское море прошли 14 судов, четыре из них двигались из пролива Босфор. В Черное море прошли восемь судов, три из них продолжили движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", – добавили в ВМС.

Напомним, в ночь на 23 марта украинская ПВО за ночь уничтожила 31 БПЛА российских захватчиков из 34, которые враг запускал по пяти областям Украины: Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской. На Днепропетровщине и в Запорожье зафиксировано повреждение энергетических объектов.

Кроме того, захватчики избивали ракетами С-300 по украинской Донетчине.