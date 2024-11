Сколько межконтинентальных баллистических ракет располагала Россия в начале 2024 года: статистика

На фоне новых сообщений об использовании межконтинентальной баллистической ракеты Россией в обстреле Украины в ночь на 21 ноября эксперты подсчитали, сколько таких ракет имеет страна-агрессор.. На начало 2024 года Россия владела 521 МБР.

Среди них — старые ракеты, такие как РС-20 "Воевода", и более новые модели, такие как РС-24 "Ярс" и РС-26 "Рубеж". Об этом сообщает издание DEFENSE EXPRESS.

Согласно данным из трех авторитетных источников – The Military Balance 2024, Bulletin of the Atomic Scientists и SIPRI Yearbook 2024, к началу 2024 года Россия имела 521 межконтинентальную баллистическую ракету наземного и морского базирования. Это арсенал, сформированный более чем за два десятка лет работы российского военно-промышленного комплекса.

Наземные МБР:

РС-20 "Воевода" (1988 год) – 34 ракеты

РС-12М "Тополь-М" (1997 год) – 60 ракет

РС-12М1 "Тополь-М" (2006 год) – 18 ракет

РС-24 "Ярс" (2010 год) – 180 ракет (шахтный вариант)

РС-24 "Ярс" (2014 год) – 24 ракеты (мобильный вариант)

"Сармат" – неизвестное количество

"Авангард" – около 8 ракет

"При этом этот ракетный арсенал был сведен в следующую структуру: 14 ракетных полков с шахтным вариантом "Ярс" и ракетных полков с мобильной версией этой МБР, восемь ракетных полков из "Тополь-М" и два ракетных полка из "Авангард", шесть ракетных полков из РС-20 "Воевода", – отмечают эксперты.

Морские МБР:

Россия имеет 192 баллистические ракеты для размещения на 12 атомных подводных крейсерах:

РСМ-56 "Булава" – 112 ракет (развертывание с 2012 года)

РСМ-54 "Синевая" – 80 ракет (развертывание с 2007 года)

Напомним, утром 21 ноября российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Днепру. При обстреле террористы применили межконтинентальную баллистическую ракету. Такой вид вооружения захватчики впервые использовали с начала полномасштабной войны против Украины.

Россия во время утренней ракетной атаки на Украину 21 ноября нанесла массированный ракетный удар по Днепру, ранив двух человек. В городе повреждено промышленное предприятие и здание центра реабилитации людей с инвалидностью, из-за обстрела произошли два пожара.

Российская атака, продолжавшаяся с 05:00 до 07:00, была направлена на предприятия и критическую инфраструктуру Днепра, сообщили в Воздушных силах. Защитники неба сбили шесть Х-101, остальные российские ракеты не привели к существенным последствиям.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин использует Украину в качестве полигона для испытания новейшего оружия. По его словам, российские власти в очередной раз демонстрируют свое презрение к человеческой жизни, достоинству и свободе, применяя новейшие ракеты.