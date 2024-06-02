Сколько военнообязанных обновили свои учетные данные в ЦПАУ и какие регионы наиболее активны: озвучена цифра

По состоянию на 2 июня уже более 120 тысяч военнообязанных украинцев обновили свои учетные данные в Центрах предоставления административных услуг. Вся процедура занимает не более 10 минут.

Наиболее активно обновляли данные через ЦПАУ в пяти регионах. Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказала начальник управления системного развития предоставления админуслуг Министерства цифровой трансформации Марина Бобраницкая.

По ее словам, в Киеве в Центрах предоставления административных услуг свои данные обновили уже более 12 тысяч военнообязанных. Также наиболее активно ЦПАУ работают в Одесской, Львовской, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Бобраницкая подчеркнула, что вся процедура обновления данных занимает не более 10 минут. При этом ЦПАУ работают без перерывов в будние дни. Кроме того, в больших городах учреждения работают даже в субботу.

"Время приема занимает в среднем 10 минут. Это сервис, не требующий дополнительных документов или оформления каких-либо дополнительных документов. Все происходит быстро и по функционалу", – сказала представитель Министерства цифровой трансформации.

Напомним, в Украине существенно усилили наказание за нарушение правил военного учета. Теперь административная ответственность будет угрожать всем военнообязанным гражданам, которые в установленный законом срок не обновят свои персональные данные в ТЦК, ЦПАУ или приложении "Резерв+".

Ранее сообщалось, что после вступления 18 мая в силу закона о мобилизации в Украине действуют немного иные правила получения военнообязанными отсрочки от службы. К примеру, право на нее потеряли некоторые студенты, а также те мужчины, которые считались ограниченно пригодными, ведь такого понятия больше нет.

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