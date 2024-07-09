Следовали на трех авто: пограничники поймали группу 'туристов', которые пытались незаконно выехать в Молдову. Фото

В Винницкой области пограничники задержали 17 украинских "туристов", которые направлялись в сторону границы с Приднестровским регионом Молдовы. "Уклонисты" двигались одновременно по двум автодорогам на трех автомобилях.

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Об этом сообщили в Telegram Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что в одном случае в двух легковушках, кроме водителей, ехало 10 мужчин, в другом – водитель и 4 пассажира.

Группа мужчин следовала указаниям по маршруту, времени и месту сбора, которые им заранее предоставил модератор анонимного телеграмм-канала. Теперь на нарушителей составлены админпротоколы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 7 июля в ГПСУ сообщили о задержании на границе с Румынией мужчины, пытавшегося незаконно выехать из Украины, спрятавшись за спинками задних сидений автомобиля. Теперь его ждет административная ответственность. Таким образом жительница Харьковщины пыталась вывезти своего жениха за границу. Женщине за этот поступок "светит" уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГПСУ сообщили о задержании на Закарпатье группы мужчин, пытавшихся незаконно покинуть пределы Украины. Для того чтобы остановить уклонистов в 50 метрах от границы, пограничникам пришлось применять оружие.

– Еще один украинец, пытаясь незаконно пересечь границу с Польшей, прыгнул с поезда и получил серьезные повреждения. Он сломал ногу и получил травму головы. В таком состоянии его обнаружили пограничники.

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