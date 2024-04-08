Следует поддерживать Украину: во Франции хотят вдвое увеличить месячное производство установок CAESAR

Французская компания Nexter продолжает ускорять производство самоходных артиллерийских установок CAESAR. Из шести пушек в месяц сегодня промышленник утверждает, что сможет увеличить производство до 12 пушек.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщили в Forces Operations Blog. Указывается, что в настоящее время компания выпускает шесть артиллерийских установок ежемесячно.

А до начала полномасштабной войны в Украине компания Nexter производила только две артиллерийские установки CAESAR в месяц.

"Мы собираемся увеличить производство до 12 пушек в месяц", – заявил Лекорню.

Он также выразил мнение, что эта инициатива, взятая на себя промышленником, будет демонстрировать способность Франции реагировать на потребности Украины, а также всех европейских партнеров, которые являются членами НАТО и обязались достичь выделения 2% ВВП на оборону.

CAESAR – это самоходная артиллерийская установка 155 мм калибра, разработанная и изготовленная французской компанией Nexter. Она предназначена для нейтрализации живой силы, уничтожения артиллерийских батарей, а также обеспечения прохода через минные поля и полевые препятствия.

О передаче Украине САУ CAESAR в рамках военной помощи Франции стало известно 22 апреля 2022 года. В мае того же года появилась информация, что французские самоходные колесные артиллерийские установки CAESAR уже находятся на украинской территории и используются для противостояния российским оккупантам.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция в скором времени начнет переправлять в Украину 78 самоходных артиллерийских систем Caesar 155-мм. Кроме того, эта страна увеличит поставки снарядов украинским вооруженным силам.

Ранее сообщалось, что после интенсивных боев САУ CAESAR нуждаются в капитальном ремонте. Ситуация усугубляется тем, что ближайшая ремонтная база САУ CAESAR находится в Польше.

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