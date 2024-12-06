'Слова из России ничего не значат': Зеленский отреагировал на удары по Кривому Рогу и Запорожью в вечер святого Николая. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары российских оккупантов по Запорожью и Кривому Рогу вечером в пятницу, 6 декабря. В этих городах страна-агрессор убила более 10 человек.

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Не остановил террористов от такой жестокости и большой праздник – День святого Николая, который сегодня отмечают в Украине. Глава государства в своем Telegram-канале показал последствия обстрелов.

В Запорожье российская авиабомба попала прямо по СТО, по машинам с людьми. На данный момент известно о четырех раненых, погибли девять человек. Ракетный удар в Кривом Роге враг нанес по обычному городскому зданию. Вследствие этого есть 17 раненых, двое людей погибли.

"И это только два российских удара по двум украинским городам за один день", – отметил Зеленский.

"Слова из России ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво", – подчеркнул глава государства.

Тысячи таких ударов, которые нанесла Россия за время этой войны, совершенно очевидно демонстрируют, что именно диктатору Владимиру Путину не нужен реальный мир.

"Ему нужна только возможность вот так поступать с любой страной – бомбами, ракетами, всем другим насилием. Только силой можно этому противостоять. И только благодаря силе можно установить реальный мир", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 декабря войска РФ нанесли удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. В результате прилета баллистики там повреждены админздание, жилые дома и авто. Погибли два человека, еще 16 человек пострадали, в том числе шестилетний мальчик.

– Также россияне ударили по Запорожью. В результате обстрела погибли девять человек, а среди раненых есть двое детей 4 и 11 лет. В некоторых громадах возникли проблемы с электроэнергией.

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