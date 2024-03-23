'Сложнее всего в Харькове!' Зеленский рассказал о восстановлении в областях, которые атаковала армия России

В Украине спасатели и коммунальные службы продолжают восстановительные работы после российской атаки в пятницу, 22 марта. Самая сложная ситуация до сих пор в Харькове.

Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в областном центре продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей.

"Темп максимальный из возможного сейчас", – отметил глава государства.

В то же время, на Днепровщине электричество подключили везде, кроме Никополя. Там тоже делается все для подключения абонентов.

"Сумская, Полтавская, Одесская, Винницкая, Франковская, Хмельницкая, Николаевская и Запорожская области – фактически везде восстановлена техническая возможность подачи электричества. В части общин действуют аварийные графики отключений", – отметил глава государства.

Президент поблагодарил каждую ремонтную бригаду, всех работников энергетических компаний, наших спасателей из ГСЧС Украины, всех привлеченных коммунальных служб.

Также Зеленский сообщил, что ситуация на фронте стабильная – он уже получил доклад военного командования.

"Благодарен всем солдатам и командирам за сохранение наших позиций и необходимые действия", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 марта оккупанты РФ в который раз атаковали населенные пункты Днепропетровской области. Под вражеским ударом оказался Никопольский район. В результате атаки был поврежден энергетический объект.

– Утром 22 марта россияне ударили по Харькову баллистическими ракетами. В городе прогремело не менее 15 взрывов, пропал свет и начались проблемы с водоснабжением.

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