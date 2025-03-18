Служил в пограничных войсках: в госпитале от ранений умер защитник Сергей Могильняк из Коломыи. Фото
Российская полномасштабная война против Украины забрала жизнь еще одного военного, который до последнего боролся за независимость нашего государства. От полученных на фронте ранений скончался боец из Ивано-Франковской области Сергей Могильняк.
Он был родом из города Коломыя. О потере сообщил в понедельник, 17 марта, на своей странице в Facebook мэр населенного пункта Богдан Станиславский.
Погибший боец служил в Государственной пограничной службе Украины. На каком направлении на фронте он получил тяжелые ранения, городской голова не уточнил.
"К сожалению, печальные новости поступили в громаду. От полученных ранений в госпитале умер защитник Сергей Могильняк. Он нес службу в пограничных войсках. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и всем близким воина. Пусть покоится с Богом. Вечная честь и слава защитнику!" – сказано в сообщении.
Ранее стало известно о потере еще одного воина из Ивано-Франковской области. На фронте погиб 34-летний Михаил Берчак. Он нес службу в рядах ВСУ в районе Часова Яра, долгое время его считали пропавшим без вести.
К сожалению, данные о гибели защитника подтвердились, и 17 марта он вернулся домой на щите.
А на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Николай Домашенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 21 июля 2024 года.
Также сообщалось о гибели молодого бойца из города Бердянск Запорожской области Антона Пшеничного, который провел свой последний бой 13 марта на Торецком направлении. Мужчина всегда занимал активную гражданскую позицию и присоединился к защите Украины на фронте еще в 2014 году.
Как сообщал OBOZ.UA, на передовой погиб воин инженер ЧАЭС Валерий Семенов, который 600 часов подряд без перерывов был на смене во время российской оккупации станции в 2022 году. 49-летний защитных с позывным "Сэм" в рядах 72-й ОМБр воевал в Донецкой области.
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