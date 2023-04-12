Смесь правды и лжи: Резников прокомментировал утечку секретных данных Пентагона об ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался по поводу предполагаемой утечки секретных документов Пентагона, которые просочились в сеть несколько дней назад. Он назвал их "смесью правды и лжи", в части, касающейся украинской армии.

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При этом даже та информация, которая соответствует действительности, уже потеряла актуальность. Об этом Резников заявил западным журналистам во время визита в Мадрид 12 апреля, пишет The Guardian.

Информацию о Вооруженных силах Украины, которая содержится в "секретных документах Пентагона", ранее появившихся в сети, Резников назвал "смесью правды и лжи". По словам министра, потенциальный ущерб от возможной утечки далеко не столь серьезен, как могло бы показаться.

Глава оборонного ведомства Украины отметил, что в слитых документах содержится большой пласт информации, которая не соответствует действительности. Данные же, которые являются настоящими, уже потеряли актуальность.

"Благотворителем этой работы, безусловно, является Россия и ее союзники или ученики. Цель этой работы – понизить уровень доверия у (наших) партнеров, особенно США и других стран, и для меня это совершенно очевидно и понятно", – заявил Резников.

Отдельно он прокомментировал содержащуюся в "секретных документах Пентагона" информацию о присутствии в Украине спецназа НАТО, около 50 бойцов которого якобы прислала Британия. Резников назвал подобные предположения "неверными".

Напомним, ранее стало известно, что в сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ. Расследованием утечки занялся Пентагон, аналитики высказывали предположения, что слив может навредить контрнаступлению Украины.

Однако в ГУР МОУ, комментируя утечку, назвали обнародованные документы компиляцией из фейковых цифр и информации из сети.

Тем временем из-за слива набирает обороты международный скандал: западные СМИ сообщают, что официальный Пекин разозлился на Россию из-за утечки о переговорах по поставкам оружия, а отношения США с основными союзниками якобы перешли в режим кризиса.

Тем временем в CNN заявили, что Украина изменила военные планы из-за утечки секретных документов.

В Пентагоне же еще не оценили масштаб утечки разведданных, связанных с войной в Украине, однако Госдеп уже уверил, что произошедшее не повлияет на военную помощь Украине.