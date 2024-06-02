СМИ: первый греческий инструктор по полетам на F-16 уже в Украине

Греческий летный инструктор уже прибыл в Киев. Он стал первым иностранцем, который должен научить украинских пилотов оперативно использовать истребители F-16.

Об этом сообщает информационный портал Defence-point. ВВС Греции имеют большой опыт использования истребителей, особенно в ближнем бою.

"Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий непрерывной турецкой агрессии, греческие ВВС накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя в миссиях "воздух-воздух", особенно в ближнем воздушном бою", – сообщает издание.

Отмечается, что присутствие греческого пилота в украинской столице является очевидной частью работы коалиции союзников для обучения украинцев на F-16, в частности, подготовки технического персонала.

"Прибытие греческого летчика в столицу Украины, вероятно, является частью инициативы "Учебная коалиция F-16" - международной коалиции, созданной 13 июля 2023 на саммите НАТО в Вильнюсе для подготовки украинских пилотов и технического персонала для работы на этом типе истребителей", – подчеркивает издание.

Напомним, Греция присоединилась к коалиции 21 августа 2023 года. Кроме того, в нее вошли 11 стран-членов НАТО – Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Нидерланды.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры Британии и Нидерландов совместно объявили, что будут работать над обеспечением Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем – от обучения пилотов до закупки истребителей F-16.

Собственно, именно самолеты F-16 Fighting Falcon американского производства стали краеугольным камнем этой коалиции. Чуть позже о желании учить украинских пилотов на этих самолетах заявили Дания и Португалия, правда, пока без передачи самих самолетов.

Ранее западные партнеры обещали предоставить Украине истребители F-16 еще в конце 2023 года, однако сроки снабжения постоянно переносились. Сейчас речь идет уже о июле 2024 года. При этом украинская армия к середине текущего года может рассчитывать только на 6 самолетов из 45 обещанных.