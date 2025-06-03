Сначала предлагали гражданскую работу: в сеть попали списки наемников из Индии, завербованных Россией на войну против Украины

В открытом доступе появились списки граждан Индии, которых Россия завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины. Это часть более масштабной кампании, в рамках которой Кремль пытается привлечь иностранцев в ряды своих войск, используя обман, подкуп и давление.

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Об этом сообщает проект "Хочу жить". Всего в открытых источниках уже обнародованы данные о более 6 700 иностранцах из 13 стран, которых тем или иным образом втянули в боевые действия на стороне России.

"Из всех стран ситуация с наемниками из Индии - самая показательная. Россия полезла вербовать граждан Индии, но "получила носом" от индийских властей: те оперативно добились возвращения всех индусов из состава ВС РФ домой. Россия понимает только силу", - говорится в сообщении.

Механизм остается неизменным: обещания легальной работы в России, студенческие или рабочие визы, после чего - принуждение к подписанию контрактов с российским Министерством обороны. Некоторые из этих людей вообще не имели военного опыта, но по прибытии в РФ оказывались фактически втянутыми в боевые действия против Украины.

"Именно так попал на войну 22-летний гражданин Индии Рави Мун, который погиб весной 2024 года. Нам известно о 111 гражданах Индии, которые воевали против Украины. Также мы точно знаем о гибели семи из них", - отметили в "Хочу жить".

Реакция индийских властей на гибель своих граждан оказалась довольно жесткой. Летом 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к Владимиру Путину с требованием вернуть всех индийцев домой и прекратить практику вербовки. Правительство Индии четко обозначило позицию: участие граждан страны в иностранных вооруженных конфликтах недопустимо.

Под давлением со стороны Нью-Дели, а также учитывая экономическую зависимость от индийского рынка, Кремль вынужден был уступить. В сентябре 2024 года Министерство иностранных дел Индии сообщило о возвращении первой группы - 45 граждан - домой.

В то же время для тех, кто оказался в российской армии под давлением или обманом, украинская сторона предоставляет возможность сохранить жизнь и сдаться в плен. Контакты для связи доступны в Telegram-канале t.me/spasisebyabot или по телефонам:

+38 044 350 89 17

688 (с украинских номеров)

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Напомним, Россия вербует граждан Шри-Ланки для участия в войне против Украины. В украинском плену уже находятся восемь наемников из этой далекой страны, расположенной в северной части Индийского океана.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия вербует граждан из других стран, не только из Шри-Ланки, но из Непала, Кубы, стран Центральной Азии и Латинской Америки. Так, в 144-й гвардейской мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ насчитывается не менее 38 наемников, которые имеют бразильский паспорт.

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