'Сначала встряхнуло, потом я услышал взрыв': мужчина, чудом выживший при ударе РФ по Кривому Рогу, рассказал о моменте атаки. Видео

Утром понедельника, 31 июля, российские оккупационные войска ударили по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и раненые гражданские лица.

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Мужчина, чудом выживший при ударе РФ, рассказал о моменте прилета. Подходящее видео опубликовал местный Telegram-канал.

Пенсионер рассказал, что жил на четвертом этаже, засыпанном обломками. В момент атаки он находился в спальне. Из-за взрыва стены и потолок начали сыпаться на мужчину.

При этом он чудом сумел спастись, прихватив с собой только мобильный телефон.

"Я прилег на диван. Сначала встряхнуло, потом я услышал взрыв, и все начало сыпаться на меня. Выбирался по обломкам, начали кричать в коридоре или все живы. Я успел схватить только телефон. Все осталось там..." – рассказал пенсионер. .

Напомним, утром 31 июля РФ ударила двумя ракетами по Кривому Рогу. Одна из ракет одна попала в четырехэтажное здание учебного заведения, под завалами которого могут находиться люди; вторая разрушила секцию многоквартирного дома с четвертого по девятый этажи, там вспыхнул пожар.

По состоянию на 11.00 в МВД заявили о минимум двух погибших и двадцати пострадавших. К 12 часам количество погибших возросло до четырех, ранения получили более 30 человек. На месте прилетов продолжаются поисково-спасательные работы.

На очередные удары РФ по Кривому Рогу, а также по Херсону, где оккупанты открыли огонь из "Градов" и убили мужчину, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что "этот террор нас не сломает".

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 14 июля Кривой Рог пережил российскую атаку "Шахедами", в результате которой выбило окна в нескольких многоэтажных и частных домах, а также в пяти больницах и четырех школах, ранение получил 56-летний мужчина. Люди рассказали, что хватали детей и, в чем было, бежали в укрытие.

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