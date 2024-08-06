Снайперы ССО уничтожили пять оккупантов, которые пытались подойти к их позициям на Торецком направлении. Видео
На Торецком направлении снайперы 3-го полка ССО имени князя Святослава Храброго нанесли сокрушительный удар по оккупантам, пытавшимся приблизиться к их позициям. В результате слаженных действий наших защитников были ликвидированы пять захватчиков.
Торецкое направление остается под пристальным контролем украинских спецназовцев. Соответствующее видео показали Силы специальных операций ВС Украины.
Так, снайперская пара 3-го отдельного полка спецназначения обнаружила двух солдат противника, приближавшихся к украинским позициям. На расстоянии до 40 метров спецназовцы успешно ликвидировали обоих врагов.
На другой позиции было обнаружено еще пять оккупантов. Трое из них остались на поле боя, а двоим раненым удалось скрыться и уйти. Снайперы продолжают активную деятельность на Торецком направлении, обеспечивая защиту и поддержку украинских сил.
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Напомним, украинские разведчики показали охоту на российских оккупантов с помощью дронов. В результате точных ударов горит техника врага и не только.
Бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав русских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.
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