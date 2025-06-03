'Снарядов не жалеют': в ВСУ утверждают, что на Харьковщине армия РФ дефицита в артиллерии не испытывает

Российские войска на Харьковском направлении продолжают активно использовать широкий арсенал артиллерийского вооружения, не испытывая никакого дефицита в боеприпасах. В частности, оккупанты массово применяют как классическую ствольную артиллерию, так и реактивные системы залпового огня, огнеметы и минометы, поддерживая ими практически каждое свое наступление.

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Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты применяют артиллерию различных типов – от классических пушек до реактивных систем залпового огня, огнеметных систем и минометов. Все эти средства массово используются врагом для поддержки боевых действий, в частности – во время штурмовых операций.

"Повторюсь, дефицита в средствах артиллерии россияне не испытывают, и это не только классическая артиллерия. Это и реактивные системы залпового огня, и огнеметные системы, и минометы. Это все у россиян присутствует, и они это активно используют", – подчеркнул Шамшин.

Он отметил, что после выполнения огневой задачи артиллерийские установки РФ оперативно меняют позицию, чтобы избежать поражения со стороны Сил обороны Украины. Однако украинские защитники реагируют на такие действия быстро и жестко, применяя все имеющиеся средства для уничтожения вражеских целей.

Несмотря на то, что использование бронетехники россиянами остается ограниченным, она все же присутствует на поле боя. Речь идет о танках, боевых машинах пехоты и другой тяжелой технике. В то же время, оккупанты все чаще прибегают к применению легкой техники – мотоциклов, квадроциклов и тому подобное.

Такие средства передвижения, по словам Шамшина, позволяют противнику быстрее преодолевать так называемые "килзоны" – опасные участки фронта, где активно работают украинские дроны.

"Благодаря скорости такая техника помогает им избегать встреч с нашими дронами. Но есть и обратная сторона - звук двигателя мешает штурмовикам услышать приближение БПЛА, что дает нашим операторам шанс незаметно приблизиться и уничтожить цели", – пояснил спикер.

Кроме этого, по информации разведки Сил обороны, РФ продолжает готовить мотоштурмовые подразделения на своих полигонах. Это свидетельствует о намерении россиян и в дальнейшем использовать подобную тактику на фронте.

"Любые свои действия россияне стараются активно поддерживать артиллерийским огнем. Как правило, снарядов они не жалеют", – подытожил Павел Шамшин.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России начали накапливать большое количество личного состава на Волчанском направлении фронта в Харьковской области. Враг ведет ежедневные штурмовые действия, в основном в дневные часы. Российские штурмы происходят ежедневно, преимущественно днем. Оккупанты используют в атаках мотоциклы, а потому на местности их не так хорошо видно, как ночью благодаря тепловизорам. В то же время, неся потери, враг делает перерывы между волнами штурмов.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что оккупанты продолжают попытки продвинуться вдоль границы Харьковской области. Однако пока речь идет лишь о "прощупывании" врагом украинской обороны.

Пограничники из бригады "Гарт" поразили точки запуска дронов оккупантов на Волчанском направлении фронта. Также под удар попали наблюдательные пункты и огневые позиции врага.

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