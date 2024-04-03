Снижение призывного возраста важно, но другой фактор станет решающим: в ISW указали, что нужно Украине для успеха в войне

Снижение призывного возраста украинских военных с 27 до 25 лет – важный шаг, способствующий способности армии восстанавливать и формировать существующие подразделения и создавать новые. Однако решающим фактором для увеличения боевой мощи Сил обороны остается военная помощь от западных стран.

На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW), комментируя подписание президентом Владимиром Зеленским закона о снижении призывного возраста. Там отметили, что эта мера – одна из многих, предпринимаемых Украиной в попытках создать устойчивый аппарат формирования ВС во время войны.

"Украине нужно будет вооружить любой мобилизованный военный персонал, а длительные дебаты США по военной помощи Украине и задержки помощи Западу могут повлиять на скорость, с которой Украина сможет восстановить деградированные и создать новые подразделения", – убеждены аналитики.

"ISW продолжает оценивать, что материальные средства, предоставленные Западом, остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстановить и увеличить свою боевую мощь", – подчеркнули эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Постоянная представительница США при НАТО посол Джулиан Смит призвала Конгресс в ближайшее время принять пакет помощи для Украины. Она подчеркнула, что эта поддержка критически важна для Киева и администрация США продолжает настаивать на скорейшем решении этого вопроса.

– Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина переживает критический момент в войне с российскими оккупантами. Поэтому Киев необходимо обеспечить всем необходимым, особенно боеприпасами и средствами противовоздушной обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!