Собирает 'вагнеровцев': враг готовит штурмы возле Малиновки на Запорожье – Силы обороны

Российская оккупационная армия собирает "вагнеровцев" для штурма вблизи н.п. Малиновка Запорожской области. Однако говорить о наступлении захватчиков на Гуляйпольском направлении рано, поскольку линия боестолкновения является динамичной.

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Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Он отметил, что украинские военные дают врагу достойный отпор.

"Линия боевого соприкосновения, линия фронта – она довольно динамична, и говорить, что противник где-то продвинулся, – это преждевременно, ведь иногда мы не держим позиционную оборону, а ведем маневренную оборону и противника иногда запускаем в так называемые огневые мешки, в том числе и в Малиновке. Враг там нас не выбил и не продвинулся, потому что он позиции эти не занял, он просто их разрушил и пытается туда зайти", – объяснил военный.

По словам Волошина, такая ситуация продолжается уже около недели. В районе Малиновки вражеские подразделения получили новые FPV-дроны, оснащенные тепловизионными прицелами, что позволяет им действовать в темное время суток. В то же время он заверил, что ВСУ знакомы с ситуацией и готовы активно противодействовать таким угрозам.

В ответ на вопрос, означает ли это подготовку к дальнейшему наступлению на Запорожском направлении, спикер отметил, что это свидетельствует о сохранении высокой штурмовой активности противника. Хотя атаки осуществляются малыми пехотными группами, враг пытается действовать с максимальной интенсивностью, чтобы не дать возможности Силам обороны вовремя подтянуть резервы и подкрепления. Он также сообщил, что, по данным разведки, россияне действительно получают подкрепление на этом направлении и противник перебрасывает одно из недавно сформированных подразделений.

Волошин добавил: недавно российский диктатор Владимир Путин объявил о дополнительной мобилизации еще 30 тысяч человек, и сейчас они создали несколько новых подразделений, и одно из таких, сформированное Южным военным округом в Чечне, в Ханкале. Именно его сейчас перебрасывают несколькими эшелонами на Гуляйпольское направление.

"В то же время это не столько силы и средства для того, чтобы проводить какие-то масштабные наступления, масштабные операции, это для того, чтобы поддерживать штурмовые действия малыми группами пехоты", – подчеркнул военный.

Волошин отметил, что, по сообщению украинской разведки, россияне формируют небольшое подразделение из бывших "вагнеровцев" для того, чтобы штурмовать украинские позиции на Малиновском направлении.

Напомним, согласно аналитике Института изучения войны, захватчики продолжают наступление на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских бойцов и захватить еще больше территорий. Активные боевые действия продолжаются в Донецкой области, в частности на Покровском направлении. Вероятно, враг также намерен продвинуться в Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба по состоянию на утро 2 июля, Силы обороны за минувшие сутки уменьшили численность путинской армии на 1110 захватчиков. Общие боевые потери РФ в живой силе превысили 1 млн 22 тыс. человек.

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