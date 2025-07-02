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Собирает "вагнеровцев": враг готовит штурмы возле Малиновки на Запорожье – Силы обороны

Катя Поплюйко
War
2 минуты
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Собирает 'вагнеровцев': враг готовит штурмы возле Малиновки на Запорожье – Силы обороны

Российская оккупационная армия собирает "вагнеровцев" для штурма вблизи н.п. Малиновка Запорожской области. Однако говорить о наступлении захватчиков на Гуляйпольском направлении рано, поскольку линия боестолкновения является динамичной.

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Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Он отметил, что украинские военные дают врагу достойный отпор.

"Линия боевого соприкосновения, линия фронта – она довольно динамична, и говорить, что противник где-то продвинулся, – это преждевременно, ведь иногда мы не держим позиционную оборону, а ведем маневренную оборону и противника иногда запускаем в так называемые огневые мешки, в том числе и в Малиновке. Враг там нас не выбил и не продвинулся, потому что он позиции эти не занял, он просто их разрушил и пытается туда зайти", – объяснил военный.

По словам Волошина, такая ситуация продолжается уже около недели. В районе Малиновки вражеские подразделения получили новые FPV-дроны, оснащенные тепловизионными прицелами, что позволяет им действовать в темное время суток. В то же время он заверил, что ВСУ знакомы с ситуацией и готовы активно противодействовать таким угрозам.

В ответ на вопрос, означает ли это подготовку к дальнейшему наступлению на Запорожском направлении, спикер отметил, что это свидетельствует о сохранении высокой штурмовой активности противника. Хотя атаки осуществляются малыми пехотными группами, враг пытается действовать с максимальной интенсивностью, чтобы не дать возможности Силам обороны вовремя подтянуть резервы и подкрепления. Он также сообщил, что, по данным разведки, россияне действительно получают подкрепление на этом направлении и противник перебрасывает одно из недавно сформированных подразделений.

Волошин добавил: недавно российский диктатор Владимир Путин объявил о дополнительной мобилизации еще 30 тысяч человек, и сейчас они создали несколько новых подразделений, и одно из таких, сформированное Южным военным округом в Чечне, в Ханкале. Именно его сейчас перебрасывают несколькими эшелонами на Гуляйпольское направление.

"В то же время это не столько силы и средства для того, чтобы проводить какие-то масштабные наступления, масштабные операции, это для того, чтобы поддерживать штурмовые действия малыми группами пехоты", – подчеркнул военный.

Волошин отметил, что, по сообщению украинской разведки, россияне формируют небольшое подразделение из бывших "вагнеровцев" для того, чтобы штурмовать украинские позиции на Малиновском направлении.

Собирает "вагнеровцев": враг готовит штурмы возле Малиновки на Запорожье – Силы обороны

Напомним, согласно аналитике Института изучения войны, захватчики продолжают наступление на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских бойцов и захватить еще больше территорий. Активные боевые действия продолжаются в Донецкой области, в частности на Покровском направлении. Вероятно, враг также намерен продвинуться в Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба по состоянию на утро 2 июля, Силы обороны за минувшие сутки уменьшили численность путинской армии на 1110 захватчиков. Общие боевые потери РФ в живой силе превысили 1 млн 22 тыс. человек.

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