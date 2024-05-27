Сотрудники ТЦК около суток удерживали главреда Экономической правды: он объяснил ситуацию

Около суток сотрудники сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский в Одесской области содержали главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова. Впрочем, вечером, 27 мая, мужчина вышел на связь.

Соответствующее сообщение появилось на странице Facebook журналиста. По его словам, "согласие с ТЦК" было достигнуто.

"Со мной все хорошо. Мы нашли общий язык с ТЦК и я вскоре присоединюсь к подразделению, к которому хотел еще до этого инцидента", – отметил он в сообщении.

Ранее главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила, что Дмитрия Денкова задержали, забрали телефон и все средства связи.

"Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского", – сообщила она. .

Впрочем, в комментарии УП юристы сказали, что фактически указанные деяния содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы (ответственность до 10 лет тюрьмы). В настоящее время готовятся необходимые документы для обращения в правоохранительные органы.

Известно, что Дмитрий обновил данные в "Резерве+" и стоял на военном учете.

Напомним, военнообязанные украинцы, у которых после обновления информации в приложении "Резерв+" отображается статус "в розыске", могут обратиться в службу технической поддержки для исправления данных. Также для этого можно лично прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее сообщалось, что украинским правоохранителям очень редко удается найти среди военнообязанных граждан уклоняющихся от мобилизации. Ведь некоторые мужчины пытаются решить вопрос кардинально – убегают за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, штрафы за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета в Украине повысили до 25 500 грн для физлиц и 59 500 грн для юрлиц. Это значительно выше предыдущих штрафов, которые налагались до принятия нового законопроекта.

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