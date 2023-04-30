Совместная работа аэроразведки и артиллерии: ВСУ уничтожили вражеский расчет БпЛА. Видео

Защитники Украины продолжают очищать свою землю от российских оккупантов. В частности, в одном из направлений был поражен вражеский расчет БпЛА и еще одна закрытая для идентификации огневого средства позиция.

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Отличную совместную работу проделали аэроразведка 5-й отдельной штурмовой бригады и артиллерийский расчет 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка. На опубликованных кадрах видно, как вражеская техника взорвалась как раз после того, как оккупанты распаковали оборудование (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: утром 29 апреля воины Воздушных сил ВСУ уничтожили два иранских дрона-камикадзе "Shahed" на востоке. Через несколько часов они приземлили на юге враждебный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также в СБУ показали, как бойцы подразделения спецназначения "Белый волк" устраивают оккупантам "горячие ночи". С начала апреля бойцами подразделения уничтожена 21 враждебная цель. В частности, благодаря спецназам российские оккупанты потеряли 14 единиц бронетехники и 3 опорных пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты заявили, что украинские ракеты HIMARS разрушили здание, где размещались офицеры Владикавказского гарнизона 58-й армии. Это произошло в 20 км от линии боевого столкновения;

– на Бахмутском направлении фронта продолжаются жестокие боевые действия защитников Украины с российскими оккупантами. Несмотря на сложную ситуацию, украинские воины продолжают уничтожать как захватчиков из армии РФ, так и военную технику.

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