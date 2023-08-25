Совместная спецоперация СБУ и ВСУ: стало известно, кто нанес удар по российской 126-й бригаде береговой охраны в Крыму

Удар по 126-й бригаде Черноморского флота России во временно захваченном Крыму, который произошел в пятницу, 25 августа, – совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и Вооруженных сил Украины. По российским оккупантам успешно отработали БПЛА.

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Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в СБУ. Собеседники отметили, что речь идет о группе дронов, однако точное их количество не назвали.

В результате удара было ликвидировано несколько десятков российских военных, еще несколько десятков получили ранения. Кроме того, были поражены места хранения боеприпасов армии РФ. Также получила серьезные повреждения военная техника.

"Оккупанты оказались абсолютно неготовыми к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага", – говорят источники.

Они добавили, что оккупантов в будущем ждет еще больше таких "сюрпризов".

В ночь на 25 августа в оккупированном Крыму пожаловались на очередную беспокойную ночь из- за атаки беспилотников. Очевидцы заявляли о звуках пролета БПЛА и громких взрывах сразу в нескольких районах. Минобороны РФ поспешило похвастаться "сбитием" всех дронов, которых, по подсчетам врага, было 42.

Однако позже в Крыму признали поражение военного объекта во время атаки БПЛА. Прилет был в селе Перевальное, где дислоцируется 126 отдельная бригада береговой охраны Черноморского флота РФ.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили удар по 126-й бригаде и заявили, что в ближайшее время будет много таких новостей.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 24 августа в Гагаринском районе временно оккупированного Севастополя раздалось по меньшей мере семь сильных взрывов. Пророссийские местные Telegram-каналы сразу начали разгонять информацию о том, что это может быть "учения".

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