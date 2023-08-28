Создал сеть концлагерей на оккупированных территориях: СБУ сообщила о подозрении главному тюремщику РФ. Фото

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-полковника Аркадия Гостева – директора федеральной службы исполнения наказаний РФ, причастного к агрессивной войне против Украины. Он создал сеть концлагерей во временно оккупированных регионах.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По указанию российских властей он организовал сеть тюрем, которые были представлены как учреждения "исправительного" и "лечебно-исправительного" характера.

Согласно проведенному расследованию, агрессором были возведены тюремные сооружения, которые россияне применяли в качестве "мест лишения свободы", где содержались граждане временно оккупированных территорий Украины.

В застенках к людям применяли жестокие пытки, в том числе с использованием электрического тока и инсценировки "расстрелов".

Аркадий Гостев лично координировал и наблюдал за деятельностью своих "подчиненных" в реализации репрессивных действий в отношении участников сопротивления на временно оккупированной территории Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Гостеву о подозрении по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении гендиректору российской авиакомпании "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" Владимиру Михейчику. Он помогал руководству государства-агрессора перебрасывать личный состав и военную технику оккупационных сил на территорию Украины.