Спас побратима, а сам погиб: в сети рассказали о защитнике Украины, которого не дождались домой жена и сын. Фото

В Кременчуге Полтавской области 7 марта провели в последний путь защитника Украины Максима Тихоненко с позывным "Демон". Старший боевой медик погиб 27 февраля в Донецкой области, спасая раненого побратима.

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Дома Героя ждали родители, любимая жена и сын. О воине рассказали на странице Кременчугского районного ТЦК и СП в Facebook.

Как говорится в сообщении, родился Максим Сергеевич Тихоненко 2 августа 1983 года в Кременчуге. С 10 марта 2022 г. был призван на военную службу во время мобилизации. И с тех пор спасал жизни побратимам на фронте как старший боевой медик 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину (Максим защищал родную землю. – Ред.). Долгое время служил в подразделении, где готовили егерей. Проходили тщательную подготовку в Кременчуге, в районе, в Житомирской области. Показали себя результативно в Киевской, Черниговской, Харьковской областях. Максим был опытным воином, которого уважали побратимы", – рассказывает о Тихоненко его побратим с позывным "Художник".

Во время спасения раненого украинского воина Максим Тихоненко и получил ранение, которое оказалось несовместимо с жизнью. Спасенный медиком воин благодаря мужеству Героя будет жить.

"27 февраля он вытаскивал с поля боя раненого побратима, неподалеку разорвался снаряд, и нашего Максима не стало. Светлая память Максиму, который спас товарища, а сам погиб", – сказал Художник.

В последний путь земляка-Героя кременчужане провели 7 марта. Встречали тело павшего на поле боя воина горожане, преклонив колено в знак уважения. Похоронили Максима Тихоненко на Аллее Памяти Свиштовского кладбища.

У Героя остались жена, сын и родители.

Напомним, в день, когда в Кременчуге прощались с Максимом Тихоненко, в боях за Бахмут погиб легендарный "Да Винчи". В ноябре 2021 года Дмитрий Коцюбайло был удостоен звания Героя Украины. Он стал самым молодым добровольцем, получившим высшее государственное отличие при жизни.

Также в этот день стало известно о гибели комбата 80-й ОДШБ майора Андрея Луканюка. В свое время он прошел ад Дебальцево и защищал Луганский аэропорт. Свое последнее сражение Герой принял также на Донбассе.